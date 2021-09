25.09 Ergebnisse: Usiks Sieg und Sonderbehandlung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Usik besiegt Joshua und wird neuer Weltmeister im Schwergewicht

Der ukrainische Schwergewichtsboxer Oleksandr Usyk besiegte den Briten Anthony Joshua, gewann drei Weltmeistertitel und behielt seinen Gürtel. Er hält nun die Titel der WBA Super, IBF, WBO und IBO. Der Kampf dauerte alle 12 Runden. Usik gewann durch einstimmige Entscheidung der Kampfrichter. Dies geht aus den Noten der Richter hervor: 117-112, 116-112, 115-113.

Alle Polizeibeamten werden in höchste Alarmbereitschaft versetzt

Der Leiter der Nationalen Polizei, Ihor Klymenko, hat angeordnet, dass das gesamte Personal der Kriminalpolizei und der Ermittlungseinheiten einem verschärften Arbeitsplan unterliegt. Eine solche Maßnahme sei notwendig „aufgrund der Verschärfung der kriminellen Situation auf dem Staatsgebiet im Zusammenhang mit der Begehung schwerer Straftaten, einschließlich solcher, bei denen Schusswaffen zum Einsatz kommen, die eine große Resonanz in der Gesellschaft hervorrufen.

WHO verschärft Richtlinien für saubere Luft

Die Weltgesundheitsorganisation hat neue Leitlinien für die Luftqualität herausgegeben, in denen sie die zulässigen Schadstoffwerte gesenkt hat. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass die Belastung durch Luftverschmutzung jedes Jahr etwa sieben Millionen vorzeitige Todesfälle verursacht. Dies ist vergleichbar mit der Zahl der Todesfälle durch Rauchen. Bei Kindern führt die Luftverschmutzung zu einer Beeinträchtigung der Lungenentwicklung und -funktion, zu Atemwegsinfektionen und zur Verschlimmerung von Asthma. Bei Erwachsenen: koronare Herzkrankheit und Schlaganfall.

Kuleba stellt fest, dass die UNO bisher nicht den Mut hatte

Die Rhetorik der Ukraine auf der 76. Sitzung der UN-Generalversammlung ist härter geworden, denn es nützt nichts, die Welt einfach nur aufzurufen und vor neuen Herausforderungen zu warnen, die die Ukraine vor anderen bewältigt hat – stattdessen sollte man heute aktiv handeln und vorangehen, sagte Außenminister Dmytro Kuleba. Seiner Meinung nach muss sich die UNO wie auch die internationale Politik im Allgemeinen ändern. Und die Rede von Präsident Volodymyr Zelenskyy zeigte: Die Ukraine ist nicht nur bereit, sondern bereits der Motor dieser Veränderungen.

Venediktova erklärt, warum die Verursacher des AN-26-Absturzes nicht bestraft worden sind

Die Verteidigung des ehemaligen Befehlshabers der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Drosdow, verzögert die Übergabe des Falles des Absturzes der An-26 in der Nähe der Region Charkiw, so Generalstaatsanwältin Iryna Venediktova. Ihrer Meinung nach ziehen die Anwälte von Serhiy Drozdov die Prüfung des Antrags des Ermittlers auf Festsetzung einer Frist für die Überprüfung des Materials in die Länge, indem sie zahlreiche Anträge und Beschwerden beim Richter einreichen.

UN beschuldigt belarussische Sicherheitskräfte der Tötung und Vergewaltigung politischer Gefangener

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet, sagte über Folter, Vergewaltigung und Mord an politischen Gefangenen in Belarus. Bachelet zufolge verweigerte die belarussische Regierung den UN-Experten die Unterstützung bei der Untersuchung, deren Ergebnisse sie als „entmutigend“ bezeichnete. Michelle Bachelet äußerte sich auch besorgt über Berichte über Misshandlungen und Folter von festgenommenen Belarussen, darunter auch Minderjährige. Mindestens vier Demonstranten starben in Polizeigewahrsam.

Ukraine und Ägypten wollen Zusammenarbeit ausbauen

Zelenskyy wies auf die Bedeutung der weiteren Zusammenarbeit mit Ägypten hin, dem wichtigsten Handelspartner der Ukraine in Afrika, und bekräftigte die Bereitschaft, die bilateralen Beziehungen auszubauen und das Angebot an einheimischen Produkten auf dem Markt der Arabischen Republik Ägypten zu erhöhen. As-Sisi erklärte seinerseits, dass sein Land an einem Ausbau der Beziehungen zur Ukraine in allen Bereichen interessiert sei, insbesondere an der Einrichtung eines Drehkreuzes für ukrainische Unternehmen und deren Beteiligung an ägyptischen Industriezonen.

Die ukrainischen Streitkräfte haben sich zur Aufrüstung der Waffen geäußert

Die Ukraine hat noch kein Geld für die vollständige Modernisierung der militärischen Ausrüstung, aber die Teilmodernisierung wird erfolgreich durchgeführt, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Generalleutnant Valeriy Zaluzhnyy. Ihm zufolge wird die Aufrüstung stattfinden, da der Staat über die entsprechenden Mittel verfügt und die Arbeiten bereits im Gange sind. Ihm zufolge sind bereits 50 % der Tanks aufgerüstet worden.

Die VR China sagt, sie müsse bereit sein, zuerst einen Atomschlag gegen die USA zu führen

Der ehemalige chinesische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Sha Zukang, hat erklärt, dass Peking angesichts der zunehmenden Präsenz der USA im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) darauf vorbereitet sein sollte, als erstes einen Atomschlag durchzuführen. Sha Zukang betonte, dass Peking die Politik des „Verzichts auf einen nuklearen Erstschlag“ aufgeben sollte, um sich gegen neu entstehende Allianzen im asiatisch-pazifischen Raum zu wehren.

COVID-Auffrischungsimpfungen in den Vereinigten Staaten gestartet

Zusätzliche Dosen des Impfstoffs sind für gefährdete Amerikaner bestimmt. Die Kampagne begann einen Tag, nachdem die US-Gesundheitsbehörden die Auffrischungsimpfungen genehmigt hatten. Den US-Bürgern werden Auffrischungsimpfungen angeboten, da sie befürchten, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs mit der Zeit nachlässt, während sich der infektiösere Delta-Stamm durchsetzt.