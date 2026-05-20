Von 450 bis 3.100 Hrywnja: Die Höhe der Zahlungen zum Unabhängigkeitstag wurde festgelegt (vollständige Liste)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wer erhält die maximale Zahlung in Höhe von 3.100 Hrywnja? Das Ministerkabinett der Ukraine hat die Höhe der einmaligen Geldzahlung zum Unabhängigkeitstag 2026 genehmigt.

Von welchen Faktoren die Beträge abhängen und wie hoch diese sind, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Rentenfonds der Ukraine.

Das Wichtigste:

Die maximale Auszahlung beträgt 3.100 Hrywnja.

Kriegsveteranen erhalten 1.000 Hrywnja.

Die Mindestzahlung beträgt 450 Hrywnja.

Die Höhe hängt von der Kategorie des Empfängers ab.

Am 13. Mai 2026 verabschiedete das Ministerkabinett den Beschluss Nr. 602 „Über die Festlegung der Höhe der einmaligen Geldzahlung zum Unabhängigkeitstag der Ukraine“.

Wie der Rentenfonds mitteilte, sind die Zahlungen traditionell je nach Status der Bürger gestaffelt.

Personen, die sich um das Vaterland besonders verdient gemacht haben, erhalten jeweils 3.100 Hrywnja.

Der gleiche Betrag ist für Personen mit einer Kriegsbehinderung der Gruppe I vorgesehen, während die Gruppe II 2.900 Hrywnja und die Gruppe III 2.700 Hrywnja erhalten.

Für Kriegsteilnehmer, geschädigte Teilnehmer der Revolution der Würde sowie bestimmte Kategorien ehemaliger Häftlinge ist eine Zahlung in Höhe von 1.000 Hrywnja vorgesehen.

Familienangehörige von verstorbenen Veteranen und Verteidigern der Ukraine sowie andere gesetzlich festgelegte Gruppen erhalten 650 Hrywnja.

Die geringste Zahlung – 450 Hrywnja – ist für Kriegsteilnehmer, ehemalige KZ-Häftlinge, Personen, die zur Zwangsarbeit verschleppt wurden, sowie für Kinder von Partisanen und Untergrundkämpfern vorgesehen.

Wohnraum für Veteranen und Familienangehörige der Gefallenen: Das Kabinett hat neue Zahlungen angekündigt