In der Region Cherson wurden an einem Tag 6 Zivilisten durch russische Angriffe verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am 14. Dezember wurden in der Region Cherson sechs Zivilisten, darunter eine Frau und ein Anwohner, durch russischen Beschuss verwundet.

Staatsanwaltschaft der Region Cherson

am 14. Dezember hat die russische Armee Siedlungen in der Region mit Artillerie und UAV s angegriffen.

Ab 19:00 Uhr ist bekannt, dass sechs Zivilisten durch die feindlichen Angriffe verletzt wurden.

So wurden in Cherson zwei Menschen durch den Abwurf von Sprengstoff aus einer Drohne und zwei weitere durch Artillerieangriffe verletzt.

In Tschornobajiwka zielten die Angreifer mit einer FPV-Drohne auf ein ziviles Auto und verletzten eine Frau.

In Bilozerka wurde ein Anwohner verletzt, als er auf eine Streumunition trat, die detonierte.