Es sind Fotos von einem Lagerhausbrand in der Region Odessa aufgetaucht

Im Dorf Usatovo in der Region Odessa haben Einsatzkräfte des Staatlichen Katastrophenschutzes heute, am 5. Februar, einen Großbrand in Lagerhallen gelöscht. Dies berichtet der Pressedienst des staatlichen Notdienstes der Region.

Das Löschen des Feuers wurde durch die schnelle Ausbreitung der Flammen aufgrund brennbarer Materialien im Inneren des Lagers sowie durch die späte Meldung des Brandes erschwert.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand ein großer Teil des einstöckigen Lagergebäudes bereits in Flammen. An der Brandstelle wurde eine Feuerwehrleitstelle eingerichtet und 2 Einsatzbereiche wurden eingerichtet.

Das Objekt verfügte über keine externe Löschwasserversorgung, das Wasser wurde aus dem nächstgelegenen Hydranten entnommen, der etwa 300 Meter vom Brandort entfernt ist.

Keine Todesopfer oder Verletzten. Die Ursache und der Schaden des Brandes werden derzeit ermittelt. Insgesamt waren 9 Feuerwehreinheiten und 33 Rettungskräfte des staatlichen Rettungsdienstes im Einsatz.