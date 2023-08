Die ukrainischen Streitkräfte haben berichtet, warum die Russische Föderation häufiger MiGs aufsteigen lässt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Besatzungstruppen haben damit begonnen, häufiger MiG-31K-Kampfjets in den Himmel zu heben, um die Ukrainer in Atem zu halten. Denn diese Flugzeuge sind Träger von Hyperschallraketen vom Typ Kinschal, die die ukrainischen Streitkräfte noch nicht abschießen können. Dies erklärte am Freitag, den 4. August, der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine Jurij Ihnat in der Sendung des TV-Marathon.

„Jeder versteht, der Luftalarm – Sie müssen in den Schutz gehen. Die ganze Ukraine ist „rot“. Ich meine, auf der Landkarte. Auf diese Weise demoralisiert der Feind die Bevölkerung, und am Ende reagiert die Wirtschaft in irgendeiner Weise darauf“, sagte er.

Darüber hinaus sind solche Einsätze ein Training für die Piloten.

„Bei solchen Übungen hebt ein Kampfjet ab und gewinnt an Höhe, von der aus er einen Abschuss durchführen soll. Die Piloten führen simulierte Starts durch und kehren zur Basis zurück“, so Ihnat.

Der Luftwaffensprecher wies jedoch darauf hin, dass nicht alle MiG-31K-Flüge Trainingsflüge seien.

„Während des letzten massiven Raketenangriffs haben die Russen vier Dagger auf einmal abgeschossen“, betonte er.

Patriot VS Dagger. Ein geopolitischer Schlag für Russland