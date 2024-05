Ukrposhta gibt Briefmarke "Russische Militärflotte - auf den Grund!" heraus - Smelyansky

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

„Ukrposhta hat die Herausgabe einer Briefmarke angekündigt, die der Säuberung des Schwarzen Meeres von russischen Eindringlingen gewidmet ist – „Russische Marine – auf den Grund!“. Auf der Briefmarke sind die russischen Schiffe abgebildet, die von den Streitkräften der Ukraine, der Marine, dem Hauptnachrichtendienst und dem Sicherheitsdienst der Ukraine zerstört oder beschädigt wurden. am 2. Mai eröffnete der Postbetreiber eine Vorbestellung, und die Briefmarke wird am 8. Mai in Umlauf gebracht.

Dies gab der CEO von Ukrposhta, Ihor Smelyansky, bekannt.

Er fügte hinzu, dass die Briefmarke „das einzige Schiff, das noch nicht vollständig getroffen wurde, die Admiral Makarov“ zusammen mit den beschädigten Schiffen abbildet.

„Wie Sie sich erinnern, sind unsere Briefmarken prophetisch, so dass es nicht schwer zu erraten ist, was nach der Ausgabe der Briefmarke mit dem Schiff geschehen wird.“ Dies ist die 3. Briefmarke aus der Serie „Russisches Kriegsschiff, los…“, dem Bogen „Russisches Kriegsschiff… das war’s!“ und jetzt „Russische Marine – auf den Grund“. Und Gott liebt die Dreifaltigkeit“, schrieb Smelyansky. Die Briefmarke wird von einem „Seeschlacht“-Umschlag und Postkarten begleitet, darunter solche, die dem Getreidekorridor gewidmet sind.

Im April hat Ukrposhta neue Siegeswaffen-Briefmarken eingeführt.