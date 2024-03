Beschuss im Donbass: drei Zivilisten getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Durch russischen Beschuss in der Region Donezk sind drei Zivilisten getötet worden. Dies teilte die örtliche Militärverwaltung der Region am Sonntag, den 10. März mit.

„In der Nacht griffen die Russen Dobropillya mit „Shaheds“ an – am Morgen zogen Rettungskräfte die Leichen von zwei Menschen unter den Trümmern des Hauses hervor. Außerdem beschoss der Feind am Morgen Tschassiw Jar mit Artillerie – dort starb ein 66-jähriger Mann“, heißt es in der Meldung.

In Mirnograd ist die Zahl der Opfer durch Beschuss auf 12 Verwundete gestiegen – alle Opfer wurden medizinisch versorgt.

„Es ist gefährlich, sich in der Region Donezk aufzuhalten! Passen Sie auf sich auf – evakuieren Sie!“, betonte die regionale Militärverwaltung.

Zuvor war von sechs Verwundeten in Mirnograd berichtet worden. Auch die Russen haben gestern einen Zivilisten in Tschassiw Jar getötet.

Die ukrainischen Streitkräfte erklärten ihrerseits, dass die Russen Myrnohrad mit Luftbomben neuen Typs angegriffen haben.