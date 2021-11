Der Diener des Volkes hat einen neuen Parteivorsitzenden gewählt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ ​

Die Abgeordnete Olena Shulyak wurde auf dem Parteitag des Dieners des Volkes am Montag, 15. November, zur neuen Vorsitzenden gewählt. Dies teilte die Sprecherin der Partei, Julia Palijtschuk, mit.

„Olena stellte die Grundsätze der Arbeit in dieser Position vor. In naher Zukunft wird eine neue Version der Parteisatzung verabschiedet und das Parteiprogramm aktualisiert werden“, so der Abgeordnete Olexander Kachura.

Er sagte auch, dass Shulyak vorschlug, ein Präsidium des Politischen Rates für eine schnelle Entscheidungsfindung in aktuellen Fragen einzurichten, sowie einen Disziplinarrat, der sich mit Fragen der „Sündenbockschaft“ von Parteimitgliedern auf allen Ebenen befassen wird…