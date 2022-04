Der Haushaltschemiehersteller Henkel hat seinen Rückzug aus Russland angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der große deutsche Hersteller von Haushaltschemikalien und Kosmetika Henkel wird seine Geschäftstätigkeit in Russland wegen des Krieges in der Ukraine einstellen. Dies geht aus einer Erklärung auf der Website des Unternehmens hervor, die am Dienstag, den 19. April, veröffentlicht wurde.

„Henkel verurteilt den Krieg Russlands gegen die Ukraine und die Gewalt gegen unschuldige Zivilisten. Unsere Priorität bleibt es, alles zu tun, um unsere Kollegen in der Ukraine zu unterstützen“, sagte Henkel-CEO Carsten Knobel.

Das Unternehmen will Russland auf „geordnete Weise“ verlassen. In der Zwischenzeit werden die 2.500 Mitarbeiter von Henkel in der Russischen Föderation ihre Arbeit fortsetzen und ihre Gehälter zu jeder Zeit erhalten.

„Die zu erwartenden finanziellen Auswirkungen des geplanten Ausstiegs für Henkel können zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffert werden“, so das Unternehmen weiter.

Henkel stellt in 11 Werken in Russland Klebstoffe, Waschmittel, Kosmetika und Körperpflegeprodukte her. Zu dem Unternehmen gehören Marken wie Schwarzkopf, Fa, Taft, Syoss, Shamtu, Persil, Losk, Lask, Bref, Moment, Pemolux, Metylan, Ceresit und viele andere.