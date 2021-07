Honeysuckle - Beere der Jugend: Ukrainischer Markt erobert nützliches Produkt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Honeysuckle gewinnt seinen Käufer. Sie ist eine relativ neue Beere auf dem ukrainischen Markt. Aber es hat schon seine Kenner aufgrund seiner nützlichen Eigenschaften. Vesti.ua hat herausgefunden, für wie viel die Beere verkauft wird und für wen sie besonders nützlich ist.

Geißblatt: Preise auf ukrainischen Märkten

Die Käufer nähern sich dem neuen Produkt vorsichtig, aber die Neugier ist schwer zu zügeln. Der Preis in Kiew ist 200 hryvnias pro Kilo, der Großhandel – 150 hryvnias. Der Preis in Charkow beträgt 146 Griwna pro 0,5 kg. Die Verkäufer sagen, dass sich die Leute an das neue Produkt gewöhnt haben und bereits bereit sind, es zu kaufen. Der einzige Nachteil für die Verkäufer ist, dass das Produkt schnell seine marktfähige Form verliert. Innerhalb von 2-3 Tagen muss das Geißblatt verkauft werden, da die Beere später zu weich und unansehnlich wird.

In Supermärkten werden die Beeren in Plastikbehältern verkauft. Wir haben es in 125 Gramm verpackt gesehen. Die Preise beginnen bei 24 UAH.

Geißblatt: Kalorien und Nährwert

100 g Geißblatt enthalten den Tagesbedarf an den Vitaminen B1, B2, B9, C, P, sowie Jod und Silizium. Darüber hinaus ist das Geißblatt für seinen sehr hohen Gehalt an Antioxidantien bekannt.

100 Gramm enthalten:

* 30 kcal;

* 0 Proteine;

* 0 Fette;

7,7 Gramm Kohlenhydrate.

Honeysuckle: Vorteile für Frauen

Die Beeren haben antioxidative Eigenschaften. Der regelmäßige Verzehr von Geißblatt fördert die Erholung und Verjüngung des weiblichen Körpers. Geißblattbeeren haben entzündungshemmende Eigenschaften. Dies ermöglicht ihren Einsatz zur Hautrevitalisierung in der Kosmetologie. Eine große Anzahl von nützlichen Vitaminen hilft bei Avitaminose. Geißblattbeeren können von schwangeren Frauen als natürliches Vitaminpräparat verzehrt werden.

Honeysuckle: Vorteile für Männer

Frische Beeren und ihr Saft helfen, viele gesundheitliche Probleme des starken Geschlechts zu verhindern. Insbesondere erhöht die Verwendung von Geißblattfrüchten aufgrund ihres Selengehaltes den Testosteronspiegel im Körper, beeinflusst positiv die Funktion des männlichen Genitalsystems und erhöht die Qualität der Samenflüssigkeit und deren Volumen.

Honeysuckle: Vorteile für Kinder

Ernährungswissenschaftler raten zur Verwendung von Geißblatt bei Kindern, da die Beere keine Allergien auslöst.

