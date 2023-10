IWF eröffnet ständiges Büro in Kiew wieder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Internationale Währungsfonds hat am Dienstag, den 3. Oktober, ein ständiges Büro in Kiew eröffnet, das seit dem Ausbruch des Krieges im Jahr 2022 geschlossen war. Dies gab die Chefin des IWF Kristalina Georgieva in X (Twitter) bekannt.

„Ich freue mich, die Eröffnung der ständigen Vertretung des IWF in Kiew bekannt zu geben, da wir unser Engagement in der Ukraine weiter vertiefen“, schrieb sie und postete ein Foto mit Vertretern des IWF, der Nationalbank der Ukraine und des Finanzministeriums.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die IWF-Mission am 1. Oktober ihre Treffen mit Vertretern der ukrainischen Behörden sowie mit anderen wichtigen Partnern aufgenommen hat.