Von Kiew nach Irpin - mit der Einschienenbahn. Werden neue Verkehrsmittel in den Vorstädten erscheinen?

Das sich aktiv entwickelnde Irpen bei Kiew steht vor grandiosen Veränderungen. Um die Einheimischen von den Transportproblemen zu entlasten, schlägt der ehemalige Bürgermeister und Leiter des Investitionsrates Wolodymyr Karplyuk vor, eine Einschienenbahn zu bauen, die Irpin mit Kiew verbindet. Karplyuks Idee rief kontroverse Reaktionen der Irpiner hervor: Einige von ihnen sind vehement dagegen und verfluchen das Geistesprodukt des Ex-Bürgermeisters, andere sind sich sicher, dass es die einzige Möglichkeit ist, die Straßen zu räumen und nicht stundenlang im Stau zu stehen. Die Vesti“ untersuchte, ob der Bau der Einschienenbahn Kiew – Irpin realistisch ist und ob es andere Möglichkeiten gibt, die Verkehrsverbindung zwischen der Satellitenstadt und der Hauptstadt zu verbessern.

Versuch Nummer fünf

„Soll ich Ihnen sagen, was ich denke, ohne zu schwören? Was wurde nicht alles getan in unserem Land! Sie haben eine Straßenbahn nach Irpin „gebaut“, und das ist jetzt fünfzehn Jahre her. Die U-Bahn nach Irpin wurde gebaut“, – zählt Larisa, eine Bewohnerin von Irpin, auf.

In der Tat sagte die Kiewer Stadtverwaltung vor einigen Jahren, dass es eine gute Idee wäre, eine U-Bahn in die Vororte zu bauen. Es wurde auch die Möglichkeit in Betracht gezogen, große Busse einzusetzen. Der Bürgermeister der an Irpen angrenzenden Stadt Bucha sagte, dass es im Jahr 2020 keine U-Bahn geben werde; stattdessen solle die Entwicklung des Eisenbahnverkehrs in Betracht gezogen werden, wobei Kiew als Initiator fungieren solle.

Die Irpiner erinnern sich: Vor langer Zeit hatten sie bereits eine „Einschienenbahn“. Es steht rostend irgendwo auf dem freien Feld. Die Geschichte geht auf das Jahr 2004 zurück, als innerhalb weniger Monate ein KapWay, ein innovatives Projekt eines Schienenbusses, gebaut und auf dem Testgelände zwischen Hostomel und Moshun getestet wurde. Es wurde Kapitoshka genannt, zu Ehren des Anführers der kriminellen Gruppe, Aleksandr Kapitonov, dessen Firma 3,5 Millionen USD in die Entwicklung investierte.

So sieht der experimentelle Wagen aus, den die Kapitoshki geschaffen haben

Ein Capway-Wagen konnte 150 Fahrgäste aufnehmen und eine Geschwindigkeit von über 100 km/h erreichen. Allerdings kann die Capway nicht als Einschienenbahn bezeichnet werden, da die Einschienenbahn nur eine Schiene hat, während die Capway auf zwei parallelen Schienen lief.

Eine Zeit lang war die Stadtverwaltung an dem Projekt interessiert, aber nachdem Oleksandr Omelchenko bei den Wahlen gescheitert war, brauchten die neuen Eigentümer der Hauptstadt die Capway nicht. Im Jahr 2015 wurden die Schienen demontiert, so dass nur noch der Wagen übrig blieb, der zu Schrott verarbeitet wurde.

Neues Projekt und null Aussicht

Obwohl Volodymyr Karplyuk nicht mehr Bürgermeister ist, versucht er, sich zu beschäftigen. In seiner Rede auf dem lokalen Business-Forum sagte er, dass nur die Entwicklung von alternativen öffentlichen Verkehrsmitteln das Problem der Kommunikation von Irpen und den ganzen Vororten von Kiew lösen kann. Wie er sagte, wäre der Bau neuer Straßen nutzlos, denn nichts würde den Wunsch der Menschen nach einem Auto eindämmen, also wieder Staus. Daher ist der einzige logische Ausweg die Einschienenbahn. Das Projekt des neuen Verkehrsmittels ist bereits in Ausarbeitung und wird bis Ende des Jahres der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der Verkehrsinfrastrukturexperte und Urbanist Viktor Petruk ist kategorisch gegen das Projekt, es sei denn, ein privater Investor würde es finanzieren. „Wenn das alles für Haushaltsgelder gemacht wird, wird dieses Geld umsonst ausgegeben“, sagte Petruk in einem Kommentar zu Vesti.

Einschienenbahn in Moskau

Er ist der Meinung, dass es keinen Bedarf an der Einschienenbahn gibt, weil die Hochbahnsysteme der zweiten Ebene dort notwendig sind, wo es eine dichte Bebauung und das etablierte Straßennetz gibt, wo es schwierig und teuer ist, das Problem der Überquerung auf einer Ebene zu lösen: „Von Kiew bis Irpen haben wir keine Probleme mit den Bodenressourcen, um eine Bodenlinie des Eisenbahnverkehrs zu verlegen, die um ein Vielfaches billiger sein wird als die Einschienenbahn“.

Die Abgeordnete des Stadtrates von Irpin, Fraktionsvorsitzende von „Golos“ Mikhaylina Skoryk-Shkaryvska ist sich sicher, dass das Projekt in der Luft hängen wird.

„Der ehemalige Bürgermeister ist bekannt für fantastische Projekte, die nicht verwirklicht werden. Insbesondere versprach er bereits 2014 eine Fahrradverbindung zwischen Irpen und Kiew. Jetzt, im Jahr 2021, können wir sehen, wie es umgesetzt wird – fast gar nicht. Meine Prognose: Die Einschienenbahn wird das gleiche Schicksal erleiden“, so der Abgeordnete gegenüber Vesti.

Wie man das Verkehrsproblem richtig angeht

Experten sagen einhellig: Staus können mit der bestehenden Infrastruktur bewältigt und der öffentliche Verkehr entlastet werden

Viktor Petruk erinnert daran, dass die Stadt eine Eisenbahn hat, und anstatt eine Einschienenbahn zu bauen, sollten die Stadtbehörden eine Vereinbarung mit „Ukrzaliznytsia“ treffen, um die Anzahl der Pendlerzüge zu erhöhen.

Die Bürger beklagen, dass es jetzt nicht nur weniger elektrische Züge gibt, sondern auch weniger Waggons in ihnen. „Warum eine Einschienenbahn, wenn es auch eine normale Eisenbahn gibt. Erhöhen Sie die Anzahl der elektrischen Züge oder fügen Sie mehr Wagen hinzu, denn im Frühjahr fuhren zum Beispiel fünf Wagen und die Leute fielen aus den Fenstern“, teilt Larisa, eine Bewohnerin von Irpen, ihr Entsetzen über die Stadt mit Vesti.

Victor Petruk erklärt: Der Personenverkehr ist für Ukrzaliznytsia ein Nettoverlust, der durch die Einnahmen aus dem Güterverkehr gedeckt wird. Anstatt also Geld in die Einschienenbahn zu investieren, könnten die lokalen Behörden Ukrzaliznytsia zusätzliche Mittel für die Erneuerung des rollenden Materials und die Bereitstellung zusätzlicher Linien anbieten, um die Intensität der Pendlerzüge von Irpen nach Kiew zu erhöhen. „Diese Lösung ist hundertmal billiger als die Einschienenbahn“, meint der Experte.

Einschienenbahn in UAE

Mykhailina Skoryk ist der gleichen Meinung. Er sagt, dass es sinnvoller ist, statt der Einschienenbahn mit niedrigem Takt die Fahrgäste mit elektrischen Zügen zu befördern, nachdem er ein System von Abfangparkplätzen auf beiden Seiten der Station Irpin eingerichtet hat. „Er schlägt auch vor, zusammen mit dem Kiewer öffentlichen Verkehr zu entwickeln: Busse und Taxis, sowie sich um die Frage des sicheren und bequemen Fahrradfahrens zu kümmern“, -sagt der Abgeordnete.

Monorail = U-Bahn nach Troyeshchyna

Wenn es mehr Argumente gegen die Einschienenbahn als dafür gibt, was hat dann den ehemaligen Bürgermeister geleitet, als er öffentlich für dieses Projekt warb?

Der Transportmodellierungsexperte Dmitry Bespalov stimmt zu, dass die Idee auf den ersten Blick verrückt erscheint. „Tatsächlich ist es aber durchaus sinnvoll, wenn auch für ganz andere Zwecke. Tatsache ist, dass der Hochgeschwindigkeitsverkehr sehr gefragt ist und die Kosten für Immobilien stark beeinflusst. Im wahrsten Sinne des Wortes: Hätten sie nicht angefangen, über den Bau der U-Bahn in Vinogradar zu reden, wäre jeder Quadratmeter Wohnraum, der dort jetzt im großen Stil gebaut wird, 100-200 Dollar billiger zu haben gewesen. Wenn wir die U-Bahn für diesen Bezirk rechtfertigen, können wir hier bis zu plus 200 Dollar pro Quadratmeter bekommen“, lüftet Bespalov das Geheimnis.

Dem Experten zufolge wird in den Vorstädten eine ähnliche Logik angewandt – die Bauherren wollen unbedingt den Preis für ihre Immobilien erhöhen und erfinden dafür urbane Legenden über den öffentlichen Nahverkehr.

„Wir haben einen großartigen Präzedenzfall mit Troyeshchyna. Ich denke, dass Irpin in dieser Hinsicht Troyeshchyna kopiert, denn seit mehr als 30 Jahren sind sich die Bürger sicher, dass es bald eine Metrolinie in der Nähe ihrer Häuser geben wird. Eine solche Legende wird geschaffen, und die Menschen sind bereit, dafür zu bezahlen. Das ist ein Fall, in dem man mit einer Geschichte, einem Mythos, Geld bekommen kann“, erklärt der Experte.

Seiner Meinung nach geschieht dies nach einem festgelegten Muster. „Ein Bauträger heuert einen Verkehrsexperten oder ein Forschungsinstitut für mehrere zehntausend Dollar an, und die zeichnen nach seiner Spezifikation eine Idee, zum Beispiel von einer Einschienenbahn nach Irpen, zeichnen eine Linie, halten an, machen ein schönes Rendering, und diese Idee wird an zukünftige Mieter verkauft, indem sie sagen, hey, jetzt haben wir Probleme, Staus, aber bald wird ein neues Verkehrsmittel erscheinen, und stellen Sie sich vor, wie schnell Sie nach Kiew kommen können. So lächerlich es auch aussehen mag, aber in Wirklichkeit ist es ein sehr genialer Plan, den sich sehr kluge Leute ausgedacht haben“, versichert Dmitry Bespalov gegenüber Vesti.