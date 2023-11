Medien: Die Evakuierung der ukrainischen Bürger aus dem Gazastreifen hat begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Heute, am 7. November, hat am Abend die Evakuierung der ukrainischen Bürger aus dem Gazastreifen begonnen. Dies berichtet Suspilne unter Berufung auf die Nachricht der ukrainischen Botschaft in Ägypten.

Es wird berichtet, dass die erste Gruppe von Menschen aus dem Gazastreifen entlassen wurde.

„Nach Angaben eines Anwohners, eines ukrainischen Staatsbürgers, der die Ukrainer vor Ort koordiniert, gelang es am 7. November um 17:00 Uhr, etwa 20 Menschen zu evakuieren. An der Grenze zu Ägypten sollten sie von Vertretern der Botschaft abgeholt werden“, heißt es in der Botschaft Suspilnogo.

Wir werden daran erinnern, am 1. November aus dem Gazastreifen begann die Evakuierung von ausländischen Bürgern wegen der Rafah Grenzübergang zwischen Gaza und Ägypten. Zur gleichen Zeit begann die Ukraine die Vorbereitungsphase für die Evakuierung von Ukrainern aus der palästinensischen Enklave.