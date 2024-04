Mobile Feuergruppe schoss Kalibr-Rakete ab - Luftverteidigung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ein russischer Kalibr-Marschflugkörper wurde bei einem Angriff am 6. April von einer mobilen Feuergruppe der Luftverteidigung zerstört. Das sagte der Sprecher der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Ilja Jewlasch, am Samstag in einer Fernsehansprache.

„Unsere mobilen Abschussgruppen haben heute sehr fruchtbar gearbeitet. Tatsächlich wurde ein Kalibr-Marschflugkörper dank unserer mobilen Feuergruppen zerstört“, sagte er.

Jewlasch wies darauf hin, dass dies nicht der erste derartige Fall mit russischen Kalibrs ist.

„Manchmal setzen sie (mobile Gruppen – Anm. d. Red.) auch MANPADS ein, mit denen sie z.B. Stinger oder andere abschießen. Wir sehen jedoch, dass wirklich mobile Feuerkolonnen ziemlich leistungsfähig sind und aktive Ergebnisse zeigen“, fügte er hinzu.