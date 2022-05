In der Nähe von Charkiw brannte eine Fabrik durch Granatenbeschuss nieder: ein Mann wurde getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In einer Fabrik in der Region Charkiw brach aufgrund von Beschuss am Morgen ein Feuer aus. Bei dem Beschuss wurde ein Mann getötet. Dies berichtet der Leiter der OVA, Oleg Sinegubov.

In den sozialen Netzwerken wird berichtet, dass es sich um eine Tabakfabrik handelt.

„Die Fabrik hat während des Kriegsrechts nicht funktioniert, die Räumlichkeiten wurden erheblich beschädigt. Leider wurde ein 46-jähriger Arbeiter, der sich zum Zeitpunkt des Beschusses auf dem Gelände befand, getötet“, schreibt Sinegubov.

Nach Angaben von Sinegubov haben die russischen Besatzungstruppen in den letzten 24 Stunden zwei Mehrfachraketenwerfer und einen Artilleriebeschuss auf Charkiw abgefeuert. Der Beschuss betraf zivile Einrichtungen in Sewernaja Saltowka.

In der Region wurden nach Angaben des OVA-Leiters im Laufe des Tages Zolochev, Barvenkovo, Dergachi und Chuhuyev bombardiert.

„Im Laufe des Tages wurden in der Region Charkiw drei Personen verletzt: in Charkiw zwei Personen, im Bezirk Tschugujew eine Person. Sanitäter versorgen auch die Bewohner der von den Besatzern befreiten Siedlungen“, so Synegubov.