Für den Notfall - wo sich die Luftschutzbunker in Kiew befinden (Karte)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Segodnya.ua. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Segodnya.ua ​

Angesichts der angespannten Lage an den ukrainischen Grenzen werden Bombenschutzräume in Kiew aktiv kontrolliert und Militärübungen durchgeführt. Die Website Segodnya hat beschlossen, die Einwohner von Kiew an die Adressen der Notunterkünfte zu erinnern.

Im Jahr 2019 hat die Stadtverwaltung von Kiew die Karte aktualisiert, auf der alle Schutzräume im unterirdischen Raum verzeichnet sind. Um die Bevölkerung von Kiew vor Notfällen menschlicher, natürlicher und militärischer Natur zu schützen, wurde ein Fonds für Zivilschutzanlagen eingerichtet.

Dazu gehören:

Zivilschutzgewölbe,

unterirdische Räume,

Untergeschosse von Wohngebäuden,

Tiefgaragen,

andere unterirdische Bauten, die vorübergehend für die Unterbringung der Bevölkerung genutzt werden können.

Erforderlichenfalls gewähren die Leiter der Organisationen und die Eigentümer der oben genannten Einrichtungen freien Zugang für die Unterbringung.

Benachrichtigung über Notfälle

Die Bevölkerung wird in erster Linie über das drahtgebundene Rundfunknetz (über Flach- und Außenlautsprecher) sowie über lokale Radio- und Fernsehsender und mit Lautsprechern ausgestattete mobile Fahrzeuge über das Vorgehen bei Notfällen informiert.

Um in extremen Fällen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu erregen, werden Sirenen und andere Alarme eingeschaltet, bevor die Informationen übermittelt werden.

Anzahl der Schutzräume in der Hauptstadt

3.687 Keller und Untergeschosse;

409 Tiefgaragen;

272 U-Bahnen;

47 unterirdische Räume;

514 Schutzräume.

