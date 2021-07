Prüfen Sie Ihre Karte: Schulden bei Versorgungsunternehmen werden automatisch abgeschrieben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Eine weitere Runde von Tariferhöhungen hat zu einem katastrophalen Anstieg der Schulden der Ukrainer für Versorgungsleistungen geführt. Allein im letzten Jahr wuchs die Gesamtverschuldung der Bevölkerung um ein Viertel auf fast 80 Mrd. UAH. Die Versorgungsunternehmen haben ihrerseits seit Anfang des Jahres damit begonnen, die Schuldner zu „plündern“, sie mit Klagen zu überhäufen und ihnen Autos, Möbel und Habseligkeiten wegzunehmen.

Jetzt werden Kartenkonten von Ukrainern im Falle von absolut beliebigen Schulden gesperrt. Die Neuerung wird ab Dienstag, 6. Juli, wirksam.

Die Mittel werden auf Antrag des staatlichen Vollstreckungsdienstes oder privater Testamentsvollstrecker eingezogen. Die folgenden Banken haben sich bereits dem „Spiel“ angeschlossen:

* PrivatBank;

* Monobank;

* TAScombank;

* Oxy Bank;

* Bank Vostok;

* Industriebank;

* ProCredit Bank.

Weitere 44 Bankinstitute sind an den Testbetrieb angeschlossen. Darüber hinaus befinden sich 11 Banken in der Phase der Voreinstellungen für den Test. Nach Angaben des Justizministeriums werden sich 62 von 73 ukrainischen Banken in naher Zukunft dem System des automatischen Schuldenerlasses anschließen.

Bedrohung der Privatsphäre und Abtauchen in den Schatten

„Dies ist aus der Perspektive des Rechts auf Privatsphäre und Informationsschutz schlecht. Meiner Meinung nach gab es ähnliche Schritte schon früher, aber sie wurden von Gerichten annulliert“, sagte der politische Analyst Oleksiy Yakubin in einem Kommentar zu Vesti.ua.

Er betonte, dass die Frage aufgeworfen wurde, wie die Neuerung mit dem Recht auf Privatsphäre korreliert, da privaten und öffentlichen Vollstreckern das Recht eingeräumt wird, das Bankgeheimnis zu brechen und ihre Kunden zu beeinflussen. „Darüber hinaus besteht in unserer Realität das Risiko, dass solche Mechanismen für betrügerische Zwecke genutzt werden und die Schuldner selbst aufhören, Geld auf ihren Konten zu halten, was zur Beschattung der Wirtschaft beitragen kann“, sagte Yakubin.

Alles muss fair sein

Auch Rechtsanwalt Rostislav Kravets hat Angst vor Betrug: „Es gibt noch keine automatische Abschreibung, erst kommt die Verhaftung und Abschreibung. Ich denke, das ist richtig so, es vereinfacht das Inkassoverfahren. Das Problem ist nur, dass es sehr oft gefälschte Vollstreckungstitel gibt und sehr oft, vor allem private Gerichtsvollzieher ihre Befugnisse missbrauchen, Verfahren auf der Grundlage von Vollstreckungstiteln eröffnen, die gesetzlich nicht vorgesehen sind, und so Konten sperren und illegal Geld abschreiben“.

Der Anwalt ist der Meinung, dass der Mechanismus in beide Richtungen funktionieren sollte: Wenn es einfach ist, die Rückforderung zu vereinfachen, dann sollte der Prozess der Entschädigung für Schäden, die durch solche Abschreibungen verursacht werden, genauso einfach sein. „Das heißt, wenn sich das Dokument als illegal herausstellt, dann wird sofort, zum Beispiel, das Geld eines Notars, eines privaten Testamentsvollstreckers blockiert und sofort, innerhalb eines Tages, wird das Geld übertragen, und der Testamentsvollstrecker sollte nach den Personen suchen, die ihm illegal ein solches Dokument zugesteckt haben – das wäre richtig und fair“, – glaubt Kravets.

Wenn Sie fair spielen wollen, müssen Sie zahlen

Der Ökonom Oleksandr Okhrimenko sieht nichts Kriminelles: „Die meisten Leute werden alles bezahlen können, sobald sie festgenagelt werden. Alles ist fair, wer fair spielen will, muss zahlen, wer schummeln will, wird bestraft. Das gilt nicht für Bagatellen, wenn Sie z.B. 100 Griwna schulden, wird niemand zum Gericht rennen, das ist absurd. Aber wenn Sie 50 Tausend schulden, 30 Tausend, in diesem Fall würde es Sinn machen, vor Gericht zu gehen, um das zu klären. Es gibt Fälle, in denen eine Person eine große Menge Geld hat, aber nicht zahlt. Sobald Sie verhaftet werden, werden sich die Leute daran erinnern, dass sie Geld schulden.

Ohrymenko sagte, dass eine solche Initiative das Problem der Multi-Millionen-Dollar-Schulden für kommunale Dienstleistungen lösen sollte.