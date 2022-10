Die regionale Militärverwaltung hat die Einwohner der Region Kiew vor möglichen Explosionsgeräuschen gewarnt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Einwohner der Region Kiew könnten am Samstag, 15. Oktober, Explosionsgeräusche hören. Der wahrscheinliche Grund dafür ist die Arbeit der Pioniere in der Region. Dies teilte die Kiewer Regionale Militärverwaltung (KRMA) mit.

„In den Gemeinden der Bezirke Butschanskiy, Wyschhorodskiy und Brovarskiy werden heute, am 15. Oktober, geplante Entminungsarbeiten und Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen durchgeführt. Aus diesem Grund können in der Region Explosionsgeräusche zu hören sein“, hieß es in der Erklärung.

Wie bereits berichtet, haben russische Angreifer am Samstag, den 15. Oktober, eine Gemeinde in der Region Kiew mit einer Rakete getroffen.

Später wurde berichtet, dass der Angriff auf kritische Infrastrukturen eine Energieinfrastrukturanlage in der Region Kiew beschädigt hat.