Das russische Militär hat die Zahl der Angriffe mit Marschflugkörpern auf die Ukraine reduziert, um möglicherweise kritische Infrastrukturen im Winter zu treffen. Jurij Ignat, Sprecher der Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte, sagte dies in einer Sendung des nationalen Fernsehens.

Er merkte an, dass der Feind begonnen habe, Drohnen aktiv für Angriffe auf ukrainisches Territorium einzusetzen, da er nicht über einen unbegrenzten Vorrat an hochpräzisen Raketen verfüge.

„Deshalb haben sie begonnen, Drohnen aktiver einzusetzen. Offensichtlich haben sie begonnen, Raketen für strategische Ziele aufzusparen – das sind kritische Infrastruktureinrichtungen, vielleicht sparen sie sich die Raketen für den Winter auf“, sagte Ignat.

Ihm zufolge ist die Zerstörung einer großen Zahl feindlicher Flugzeuge in den letzten Tagen darauf zurückzuführen, dass die ukrainischen Streitkräfte in mehreren Gebieten Gegenangriffe fliegen und die Angreifer daher ihre Flugzeuge immer näher an die Frontlinie heranbringen.

