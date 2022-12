Russland hat versucht, die ukrainische Luftverteidigung auszuschalten - Verteidigungsministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Aggressoren haben am Freitag, den 16. Dezember, mit einem massiven Raketenangriff versucht, die Luftverteidigung der Ukraine auszuschalten. Dies sagte Natalia Humenjuk, Leiterin des Gemeinsamen Koordinationspressezentrums der Verteidigungskräfte im Süden der Ukraine, in einem Telethon.

„Der heutige Raketenangriff durch verstreute feindliche Kräfte hat versucht, die Flugabwehr zu erschöpfen. Auch die strategische Luftfahrt wurde an verschiedenen Fronten eingesetzt, und ein Raketenwerfer, der am Morgen noch nicht da war, wurde auf See in Dienst gestellt. Das haben wir berichtet, dass sie eine solche maximale Ressource nutzen könnten, was jetzt möglich ist“, sagte Humenjuk…