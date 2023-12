In der Ukraine sind zwei neue Gasbohrungen in Betrieb genommen worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine sind zwei ertragreiche Gasbohrungen auf einem Feld in Betrieb genommen worden. Dies gab das Unternehmen Ukrhazvydobuvannya am Dienstag, den 19. Dezember bekannt

Es wird darauf hingewiesen, dass das erste Bohrloch bereits 1975 gebohrt wurde, aber später aufgrund technischer Komplikationen inaktiv wurde. Nach einer Analyse entschied man sich, ein Sidetrack zu bohren und mehrere Stufen des Hydraulic Fracturing (Fracking) durchzuführen.

„Dieser Ansatz erwies sich als erfolgreich und lieferte zusätzliche 100.000 Kubikmeter Gas für das Land“, sagte der Leiter von Ukrgazdobycha, Oleg Tolmachev.

Die zweite Erkundungs- und Produktionsbohrung liefert ebenfalls über 100.000 Kubikmeter Gas dank einer erfolgreichen Wahl des Bohrplatzes und vier Stufen des Hydraulic Fracturing.

Dem Bericht zufolge wird seit 2021 ein aktiver Bohrplan auf diesem Feld umgesetzt. In den letzten anderthalb Jahren wurden trotz des Kriegsrechts und der damit verbundenen Schwierigkeiten bereits 15 neue Produktionsbohrungen in den aktiven Bestand aufgenommen, und mehrere weitere werden derzeit gebohrt und getestet. In diesem Jahr wird das Feld zum ersten Mal seit mehr als 10 Jahren wieder eine Jahresproduktion von mehr als 1 Milliarde Kubikmeter erreichen.