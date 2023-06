Ukraine wird Haushaltszähler in großem Umfang überprüfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Überprüfung von Wasser-, Wärme- und Gaszählern in Haushalten wurde in der Ukraine wieder aufgenommen. Dies geht aus einem entsprechenden Beschluss des Ministerkabinetts hervor, der am 4. Juni in Kraft getreten ist.

Demnach sollen Bürger, die ihre Zähler innerhalb von drei Monaten nach dem Ende der Heizperiode geeicht haben, diese erneut kalibrieren lassen.

Eine Ausnahme bilden Bürger, die in den vorübergehend besetzten Gebieten leben. Für sie bleiben die Vorschriften über die Aussetzung der Zählereichung für die Dauer des Kriegsrechts und des Ausnahmezustands sowie für einen Zeitraum von drei Monaten nach dessen Beendigung oder Aufhebung in Kraft.

Darüber hinaus wird für Bürger, die in Gebieten mit möglichen oder aktiven Feindseligkeiten wohnen, die Frist für die Überprüfung der Zählerstände um sechs Monate ab dem Datum der Beendigung oder Einstellung der Feindseligkeiten verschoben. Die Liste dieser Gebiete wird vom Ministerium für Wiedereingliederung genehmigt.

Im April letzten Jahres wurde die Eichung von Messgeräten in der Ukraine während des Kriegszustands sowie für drei Monate nach dessen Beendigung ausgesetzt. Dieser Erlass ist jedoch seit dem 4. Juni 2023 nicht mehr in Kraft.