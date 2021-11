Vier Kinder starben bei einem Brand in der Region Chmelnyzkyi

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Vier Kinder, die zwischen 2015 und 2021 geboren wurden, kamen bei einem Brand in einem Privathaus in dem Dorf Medisovka in der Region Chmelnyzkyi ums Leben. Dies berichtet der Pressedienst des Staatlichen Notstandsdienstes.

Es ist bekannt, dass das Feuer am Mittwoch, den 17. November, gegen 20.30 Uhr in einem privaten einstöckigen Wohnhaus ausgebrochen ist.

„Das Feuer wurde von der Bevölkerung vor dem Eintreffen der Einheiten des Staatlichen Notdienstes gelöscht. Das Feuer zerstörte Haushaltsgegenstände auf einer Fläche von 5 m2. Der staatliche Rettungsdienst der Ukraine war mit 5 Personen und 1 Einheit Ausrüstung beteiligt“, heißt es in der Erklärung.

Zuvor war berichtet worden, dass eine Mutter mit fünf Kindern bei einem Brand in Russland ums Leben kam. Das jüngste tote Kind war noch keine zwei Jahre alt, das älteste war 13 Jahre alt.

Wir möchten hinzufügen, dass es in einem Erholungszentrum in der Region Odessa zu einem Großbrand gekommen ist. Das Feuer griff auf neun verlassene Holzhäuser über. Das Feuer hatte eine Fläche von 100 Quadratmetern.