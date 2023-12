Bei einem weiteren Beschuss eines Wärmekraftwerks in der Nähe der Frontlinie wurden 5 DTEK-Mitarbeiter verwundet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Fünf Energietechniker wurden nach einem feindlichen Beschuss eines Wärmekraftwerks in der Frontregion verwundet.

Dies meldete der Pressedienst von DTEK auf seiner Telegramseite.

DTEK teilte mit, dass alle Opfer in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Wie bereits erwähnt, hat Russland das Wärmekraftwerk an der Frontlinie im Laufe des letzten Monats 10 Mal angegriffen. Der letzte dieser Angriffe fand am 20. Dezember statt.

Der Beschuss beschädigte auch die Ausrüstung des Kraftwerks. Seit 17:00 Uhr am 23. Dezember dauert der Beschuss an.

Zur Wiederholung:

Am 20. Dezember griffen die Russen erneut eines der Wärmekraftwerke von DTEK in der Frontregion an, wobei es keine Verletzten gab.

Am 7. Dezember wurde erneut eines der Wärmekraftwerke von DTEK in der Frontregion durch systematischen und anhaltenden Beschuss beschädigt. Dies war der siebte Angriff auf ein Wärmekraftwerk an der Front in den letzten 1,5 Monaten.