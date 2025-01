Ein Öldepot in Engels brennt seit vier Tagen nach einem Drohnenangriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Gouverneur der Region Saratow versichert, dass die Fläche des Feuers angeblich „um 80 Prozent zurückgegangen“ sei und es „weniger Rauch“ gebe.

Ein Öldepot in der russischen Stadt Engels, das von der Ukraine angegriffen wurde, brennt nun schon den vierten Tag. Dies berichtete der Gouverneur der Region Saratow, Roman Busargin, am Samstag, den 11. Januar, in Telegram.

Der russische Beamte versichert, dass es sich um einen „Industriebetrieb“ handelt, der brennt, und nicht um ein Öldepot auf dem Militärflugplatz Engels-2.

Er behauptet auch, dass die Fläche des Feuers angeblich „um 80 Prozent zurückgegangen“ sei und es „weniger Rauch“ gebe.

„Der Prozess des Abbrennens von Treibstoff geht weiter, Experten ergreifen alle notwendigen Maßnahmen. Die Experten von Rospotrebnadzor überwachen weiterhin permanent den Zustand der Luft“, schrieb er.

Wir werden daran erinnern, dass der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Mittwoch, den 8. Januar, den Angriff auf das Öldepot in der Stadt Engels in der Region Saratow bestätigt hat. Dort brannte das Öldepot nieder, das Treibstoff für Flugzeuge der strategischen Luftfahrt der Russischen Föderation lieferte.