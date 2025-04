Die Vereinigten Staaten haben eine Frau aus einem russischen Gefängnis freigelassen, die 50 Dollar an die Ukraine gespendet hatte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Russland und die Vereinigten Staaten haben in Abu Dhabi einen weiteren Gefangenenaustausch durchgeführt, der ein Zeichen für die weitere Vertrauensbildung zwischen den Ländern ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Wall Street Journal.

Russland hat Ksenia Karelin freigelassen, eine US-amerikanische und russische Staatsbürgerin, die letztes Jahr zu 12 Jahren Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis verurteilt wurde. Sie wurde in Russland des Hochverrats für schuldig befunden, weil sie 50 Dollar an eine ukrainische Wohltätigkeitsorganisation in den Vereinigten Staaten gespendet hatte.

Im Gegenzug ließen die USA Artur Petrov frei, einen deutschen und russischen Staatsbürger, der 2023 auf Ersuchen der USA in Zypern wegen Schmuggels von Mikroelektronik verhaftet wurde.

Laut US-Außenminister Marco Rubio „fliegt die Amerikanerin Ksenia Karelin nach Hause in die Vereinigten Staaten“. Ihm zufolge wurde sie vor mehr als einem Jahr illegal von Russland festgehalten, und US-Präsident Trump hat ihre Freilassung erwirkt.

„Der US-Präsident wird sich für die Freilassung ALLER Amerikaner einsetzen“, wurde Rubio von Sky News zitiert.

