Das Antimonopolkomitee der Ukraine hat eine Untersuchung der Preise für Medikamente ukrainischer Hersteller eingeleitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das Antimonopolkomitee der Ukraine (AMCU) hat den Start einer Untersuchung der Preisgestaltung auf dem Pharmamarkt angekündigt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegraf.

Wie in der Antwort auf die Anfrage der Publikation angegeben, führt das Komitee seit dem 6. Februar 2025 eine Prüfung der Einhaltung der Gesetzgebung zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs durch die nationalen Arzneimittelhersteller durch.

Die Inspektion konzentriert sich auf beliebte Medikamente, die in großen Mengen über Apothekenketten verkauft werden. Besonderes Augenmerk wird auf die Analyse der Mechanismen der Preisbildung und die Identifizierung möglicher Anzeichen für überhöhte Preise der Hersteller für die Endverbraucher gelegt.

„Die Studie analysiert die Preisgestaltung der nationalen Hersteller für Arzneimittel, die in der Bevölkerung am beliebtesten sind und in großen Mengen im Apothekensegment verkauft werden. Die Studie ist noch nicht abgeschlossen. Sollte die Studie Anzeichen für Verstöße gegen die Gesetzgebung zum Schutz des wirtschaftlichen Wettbewerbs in den Handlungen der Unternehmen in den verschiedenen Phasen des Arzneimittelverkaufs aufzeigen, wird der Ausschuss im Rahmen seiner Befugnisse geeignete Maßnahmen ergreifen“, so der Ausschuss weiter.

Der Ausschuss hat keine klaren Antworten auf die Frage nach möglichen Absprachen. Auf die Frage nach möglichen Absprachen zwischen Arzneimittelherstellern zur gleichzeitigen Senkung der Preise für die TOP-100-Arzneimittel stellte das Antimonopolkomitee der Ukraine fest, dass es über keine aufgezeichneten Informationen in der geeigneten Form verfügt, um eine Antwort zu geben.