Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die CIA hat den Tod des Sohnes der Spitzenbeamtin Giuliana Gallina während des Krieges in der Ukraine bestätigt. michael Gloss, 21, diente in der russischen Armee.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf NBC News.

Die US Central Intelligence Agency hat den Tod des 21-jährigen Michael Gloss, dem Sohn der stellvertretenden CIA-Direktorin Juliana Gallina, bestätigt.

Medienberichten zufolge hat sich der junge Mann der russischen Armee angeschlossen und wurde bei den Kämpfen in der Ukraine getötet.

Nach Angaben des CIA-Sprechers erlebte die Familie im Frühjahr 2024 eine persönliche Tragödie, als ihr Sohn Michael Gloss, der psychische Probleme hatte, während des Krieges in der Ukraine starb.

„Die CIA betrachtet Michaels Tod als eine private Familienangelegenheit der Familie Gloss, nicht als eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit“, sagte der Sprecher.

Als erstes berichtete die Website Important Stories unter Berufung auf russische Quellen und die sozialen Medien des Verstorbenen über den Tod von Gloss.

Auf seiner VKontakte-Seite postete Gloss Fotos vom Roten Platz und drückte seine Sympathie für die russische Armee aus, nannte die ukrainische Armee „korrupt“ und die westlichen Medien „Propaganda“.

Die CIA bestätigte den Tod offiziell, gab aber nicht an, auf welcher Seite der Sohn des Beamten gekämpft hat. In der Erklärung hieß es, die Familie habe eine tiefe persönliche Tragödie erlebt und bat um Respekt für ihre Privatsphäre.

In der offiziellen Todesanzeige vermerkte die Familie, dass Michael „während einer Reise in Osteuropa“ starb, aber es wurde weder Russland noch der Krieg in der Ukraine erwähnt.