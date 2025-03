Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sondergesandte des US-Präsidenten Steve Witkoff zitiert oft russische Erzählungen. Das wird weder den Frieden näher bringen noch den amerikanischen Druck auf Russland schwächen.

Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Sendung von Suspilne.

„Ich glaube, dass Vitkoff wirklich sehr oft die Narrative des Kremls zitiert. Ich glaube, dass uns das dem Frieden nicht näher bringen wird. Und ich glaube, dass es leider auch den amerikanischen Druck auf die Russische Föderation schwächen wird. Wir können dieses Informationsfeld nur durch unser Handeln korrigieren. Wir versuchen, dies zu tun“, sagte der Präsident in einem Interview mit Eurovision News.

Selenskyj merkte an, dass er mehr als einmal mit US-Präsident Donald Trump gesprochen habe und sie echte Informationen auf Geheimdienstebene ausgetauscht hätten, da Wittkoffs Aussagen „uns wirklich behindern“.

„Denn wir bekämpfen (den russischen Diktator Wladimir Putin – Anm. d. Red.) und wir wollen wirklich nicht, dass er viele Helfer hat“, erklärte der Staatschef.

Der Präsident betonte, dass die Vereinigten Staaten, wenn sie sich entscheiden, in der Mitte zu stehen, dies auch tun sollten, aber nicht näher am Kreml.

„Ich habe Trump immer gesagt, dass wir die Amerikaner auf unserer Seite haben wollen. Und selbst wenn Amerika heute die Taktik gewählt hat, in der Mitte zu sein, dann ist in der Mitte in der Mitte, nicht näher am Kreml“, schloss Selenskyj.

Selenskyj’s eigene Reaktion auf Witkoffs Erklärung