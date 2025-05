Das Main Directorate of Intelligence hat zum ersten Mal eine russische Su-30 von einer maritimen Drohne aus abgeschossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine russische Su-30 ist in der Nähe von Noworossijsk durch eine Rakete einer Magura-Marinedrohne abgeschossen worden.

Die ukrainische Aufklärung hat am Freitag, den 2. Mai, zum ersten Mal in der Welt ein russisches Su-30-Flugzeug in der Nähe von Novorossiysk von einer Marinedrohne Magura V5 aus abgeschossen. Dies berichtet die Hauptdirektion des Geheimdienstes auf ihrem Kanal in Telegram am Samstag, den 3. Mai, und postete dort das entsprechende Video.

„Eine Spezialeinheit der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums hat in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst der Ukraine und den ukrainischen Verteidigungskräften im Schwarzen Meer eine russische Su-30 abgeschossen – dies ist die weltweit erste Zerstörung eines Kampfflugzeugs durch eine Seedrohne“, heißt es in der Nachricht.

Der Angriff auf das russische Flugzeug wurde von Soldaten der Spezialeinheit der Hauptabteilung für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine Gruppe 13 Rakete unbemannte Marineplattform Magura gemacht.

Wir werden daran erinnern, dass das Ministerium für digitale Transformation sagte, dass Mitglieder des Clusters für die Entwicklung von Militärtechnologien in der Ukraine Brave1 eine geheime Drohne Katran entwickelt haben, die „Ziele im Meer, an Land und in der Luft zerstört“