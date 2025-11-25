Er lebte in Angst vor einer Zwangsmobilisierung: Die Ukraine hat einen 22-jährigen Jungen aus dem besetzten Gebiet zurückgebracht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine hat einen 22-jährigen Jungen aus dem vorübergehend von Russland besetzten Gebiet zurückgebracht, der jahrelang in Angst vor Zwangsmobilisierung gelebt hatte. Dies geschah im Rahmen der Initiative Bring Kids Back UA.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Leiters des Büros des Präsidenten der Ukraine Andrij Jermak.

Er sagte, dass der 22-Jährige mehr als drei Jahre lang in ständiger Angst vor der Zwangsmobilisierung durch die russischen Invasoren gelebt habe.

Er träumte davon, zu seinen Eltern zurückzukehren, die sich in dem von Kiew kontrollierten Gebiet befinden, aber es war sehr gefährlich, die zahlreichen russischen Kontrollpunkte auf eigene Faust zu überwinden.

„Dank der Hilfe von Spezialisten des ukrainischen Netzwerks für Kinderrechte und der Freiwilligeninitiative Humanity ist der Junge heute bereits in der freien Ukraine und erhält die notwendige Hilfe und Unterstützung. Wir erfüllen den Auftrag des Präsidenten, alle ukrainischen Kinder zurückzubringen“, sagte Jermak.

Abschiebung von ukrainischen Kindern

Zur Erinnerung: Der Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Dmytro Lubinez, sagte, dass Russland während des gesamten Krieges mehr als 19.500 Kinder aus der Ukraine deportiert hat.

Nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj konnte die Ukraine dank der Initiative Bring Kids Back UA mehr als 1.600 Kinder aus Russland zurückbringen.