Die Ukraine bereitet mehrere Sanktionspakete gegen Russland vor: Selenskyj verrät Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mehrere Sanktionspakete gegen Russen und ihre Partner wegen der Unterstützung des Krieges gegen die Ukraine angekündigt. Neue Restriktionen werden bis zum Ende des Jahres eingeführt werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram des Präsidenten.

„Wir bereiten mehrere weitere Sanktionsbeschlüsse gegen russische Akteure und diejenigen, die die russische Aggression unterstützen, bis zum Ende dieses Jahres vor. Es wird mindestens ein Paket von Sanktionen gegen Personen geben, die mit der russischen Militärindustrie zusammenarbeiten, und das sind nicht nur Personen aus Russland, sondern auch aus China“, sagte Selenskyj.

Ihm zufolge werden auch Sanktionen gegen diejenigen vorbereitet, die die russische Aggression rechtfertigen und den russischen Einfluss über die Medien fördern, sowie gegen Sportler, die ihre Sportkarriere und die Aufmerksamkeit der Menschen für den Sport nutzen, um die russische Aggression zu verherrlichen.

„Wir arbeiten mit den europäischen Strukturen an den Details des 20. EU-Sanktionspakets, und die Hauptaufgabe besteht darin, dass die europäischen Sanktionen den Druck auf das Energievermögen von (dem russischen Diktator Wladimir – Anm. d. Red.) Putin und die mit ihm verbundenen Oligarchen ausweiten“, fügte der Staatschef hinzu.

Er wies auch darauf hin, dass ein neues kanadisches Sanktionspaket in Vorbereitung ist. Die Ukraine wird den Prozess der Synchronisierung der Sanktionen fortsetzen, und die entsprechenden Beschlüsse des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates sowie Dekrete werden bald veröffentlicht.

Die neuesten Sanktionen der Ukraine gegen Russland