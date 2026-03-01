Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Pawlo Palisa, erklärte, dass Russland ein halbes Jahr benötigen würde, um den gesamten Donbass zu erobern. Dies wäre jedoch nur um den Preis des Verlusts der gesamten Armee der Russischen Föderation möglich, die sich derzeit in den besetzten Gebieten der Ukraine befindet.

Wie RBK Ukrajina berichtet, äußerte sich Palisa dazu in einem Interview mit „Radio Swoboda“.

Er merkte an, dass die Russen bis 2025 weniger als 1 % des gesamten Territoriums der Ukraine erobert hätten, wobei der Preis dafür mehr als 450.000 russische Soldaten gewesen sei.

Laut Palisa befinden sich derzeit etwa 6.000 Quadratkilometer der Region Donezk unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte. Angesichts der aktuellen Dynamik wird der Feind für die Besetzung noch Zeit benötigen und nur unter der Voraussetzung sehr großer Verluste.

„Angesichts der aktuellen Dynamik werden sie dafür etwa anderthalb Jahre benötigen. Und Ressourcen, die den heutigen Streitkräften der Russischen Föderation auf dem Territorium der Ukraine entsprechen. Es wird für sie sehr schwierig sein, dies zu erreichen. Und es wird nicht so schnell gehen, wie sie es sich wünschen“, fasste Palisa zusammen.

Kämpfe und Verhandlungen um den Donbass