In der Region Cherson und in Saporischschja sind infolge von Beschuss Todesopfer zu beklagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine Gasleitung, eine Tankstelle, Fahrzeuge, Wohnhäuser und Infrastruktureinrichtungen wurden beschädigt.

In den Regionen Cherson und Saporischschja kam jeweils eine Person durch russische Beschüsse ums Leben. Dies wurde von der Militärverwaltung der Region Cherson und der Militärverwaltung der Region Saporischschja mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass in der Region Cherson aufgrund der russischen Aggression eine Person ums Leben gekommen ist und drei weitere verletzt wurden.

Die Russen beschädigten eine Gasleitung, eine Tankstelle, ein Wirtschaftsgebäude und Privatfahrzeuge.

Darüber hinaus wurde eine Person getötet und zwei weitere verletzt, als der Bezirk Saporischschja angegriffen wurde. Insgesamt gingen innerhalb eines Tages 80 Meldungen über Schäden an Wohngebäuden, Fahrzeugen und Infrastruktureinrichtungen in der Region ein.

Zur Erinnerung: In der Nacht zum Sonntag, dem 1. März, startete Russland Drohnenangriffe auf die Ukraine, woraufhin in mehreren Regionen Luftalarm ausgelöst wurde. In Odessa und Charkiw waren Explosionen zu hören.