​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich zu den Ereignissen im Nahen Osten und erklärte, es sei angemessen, dem iranischen Volk die Möglichkeit zu geben, sich von einem terroristischen Regime zu befreien. Er erinnerte daran, dass der Iran Russland mit Waffen beliefert habe.

Quelle: Selenskyj in den sozialen Netzwerken am 28. Februar

Direktes Zitat: Wir sehen derzeit, dass sich die Ereignisse im Nahen Osten und in der Golfregion sehr schnell entwickeln…

Der Iran hat Russland auch andere Waffen geliefert. Insgesamt haben die Russen während dieses umfassenden Krieges mehr als 57.000 Angriffsdrohnen vom Typ „Schahed“ gegen die Ukraine eingesetzt…

Daher ist es angemessen, dem iranischen Volk die Möglichkeit zu geben, sich von dem terroristischen Regime zu befreien, sich davon zu befreien und die Sicherheit aller Völker zu gewährleisten, die unter dem Terror aus dem Iran gelitten haben.

Details: Er wies darauf hin, dass die Ukrainer Iran nie bedroht hätten, aber das iranische Regime sei zum Verbündeten des russischen Machthabers Wladimir Putin geworden und habe Russland nicht nur Drohnen, sondern auch Technologien zur Verfügung gestellt.

Selenskyj betonte, dass es wichtig sei, eine Ausweitung des Krieges zu verhindern.

Er fügte hinzu, dass „globale Kriminelle schwächer werden“, wenn die USA entschlossen sind.