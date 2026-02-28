Die ukrainische Bevölkerung wurde dazu aufgefordert, von Reisen nach Israel abzusehen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Bürger der Ukraine wurden aufgefordert, auf Reisen nach Israel zu verzichten. Denjenigen Ukrainern, die sich derzeit im Land aufhalten, wird empfohlen, ihre Mobilität zu minimieren und Orte mit großen Menschenansammlungen zu meiden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Facebook-Meldungen des Konsularischen Dienstes des Außenministeriums der Ukraine und der Pressestelle der ukrainischen Botschaft in Israel.

Aufgrund der Verschärfung der Sicherheitslage im Nahen Osten und der Gefahr von Raketenangriffen empfiehlt das Außenministerium den Bürgern der Ukraine, bis zur Stabilisierung der Lage von Reisen nach Israel abzusehen, und erinnert an die bereits Anfang Januar veröffentlichte Empfehlung, von Reisen nach Iran abzusehen und das Land zu verlassen.

Allen Ukrainern, die sich in Ländern der Region aufhalten, wird empfohlen, wachsam zu bleiben, die Meldungen der zuständigen lokalen Behörden des Aufenthaltslandes aufmerksam zu verfolgen, die Sicherheitsmaßnahmen strikt einzuhalten und stets Ausweispapiere mit sich zu führen.

Ukrainischen Staatsbürgern, die sich bereits in Israel aufhalten, wird empfohlen:

die Anweisungen des israelischen Hinterlandkommandos strikt zu befolgen;

die offiziellen Mitteilungen der lokalen Behörden und der ukrainischen Botschaft in Israel kontinuierlich zu verfolgen;

Bewegungen auf ein Minimum zu beschränken und Orte mit großen Menschenansammlungen zu meiden;