Israel hat auf die Entscheidung der Ukraine reagiert, die IRGC als terroristische Organisation einzustufen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Israel erklärte, dass es die Entscheidung der Ukraine, die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) als terroristische Organisation einzustufen, sehr schätze.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Beiträge des israelischen Außenministers Gideon Saar und des israelischen Botschafters in der Ukraine, Mikhail Brodsky.

„Wir schätzen die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Iranische Revolutionsgarde als terroristische Organisation anzuerkennen, sehr. Dies ist eine wichtige diplomatische und moralische Entscheidung: gegen Terror. Gegen Unterdrückung. Für Freiheit“, erklärte Saar.

Gleichzeitig bestätigte Brodsky, dass die Ukraine Israel über die Entscheidung informiert habe, die IRGC als terroristische Organisation anzuerkennen.

Er fügte hinzu, dass Saar diese Information vom ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha erhalten habe.

„Wir schätzen diese Entscheidung“, resümierte der Botschafter.

Die Ukraine hat die HIZB-Allah als terroristische Organisation anerkannt

Wir erinnern daran, dass Präsident Wolodymyr Selenskyj gestern erklärte, dass die Ukraine das iranische Volk unterstützt, das bereit ist, für seine Freiheit zu kämpfen.

„Die ganze Welt sieht, was in Iran geschieht, wie viele Morde begangen werden und wie das iranische Regime in die Verbreitung von Krieg und Gewalt in der Region und in der Welt investiert hat. Die Ukraine wird keinen der Tausenden von „Schahed“ vergessen, die unsere Städte und Dörfer, unsere Menschen treffen“, erklärte der Präsident.

Er betonte, dass die offiziellen Verfahren Europas zur Einstufung der IRGC als terroristische Organisation fortgesetzt werden. Laut Selenskyj hat die Ukraine diesen Weg bereits beschritten, und für Kiew ist diese Frage abgeschlossen.