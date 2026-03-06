Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ungarn äußert den Verdacht der Geldwäsche, die Ukraine spricht von Geiselnahme. Wir untersuchen die Hintergründe. Die Festnahme von Geldboten der Oschtschadbank in Ungarn hat zu einem diplomatischen Eklat geführt. Kiew spricht von Geiselnahme, während Budapest den Verdacht der Geldwäsche äußert.

Alle Informationen zur Situation mit der Festnahme der Geldboten, warum dies für Orbán von Bedeutung ist und ob die Dollar aus den Kassen der ukrainischen Banken verschwinden werden, finden Sie im Artikel von RBK Ukrajina.