Das Kernkraftwerk Saporischschja wurde an eine zweite Stromleitung angeschlossen – IAEO

An der Kernkraftanlage Saporischschja wurde die Reserve-Stromleitung repariert – nun ist die Anlage an zwei Leitungen angeschlossen.

Quelle: : Internationale Atomenergie-Organisation

Wörtlich: „Die 330-kV-Stromleitung „Ferrosplavna-1“ wurde nach Reparaturarbeiten, die im Rahmen eines durch die IAEO vermittelten lokalen Waffenstillstands durchgeführt wurden, wiederhergestellt und erneut an das Kernkraftwerk Saporischschja angeschlossen.“

Details: : Zuvor war dort ein vorübergehender Waffenstillstand vereinbart worden, um die Ersatzleitung zu reparieren.

Vorgeschichte:

Im Januar 2026 wurde „Ferroslavna-1“ bereits im Rahmen eines anderen vorübergehenden Waffenstillstands repariert.

Im Dezember 2025 erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass es bei den Friedensverhandlungen mit Russland über die Frage des Kernkraftwerks Saporischschja keinen Konsens gebe, aber wenn das Kraftwerk unter russischer Kontrolle bleibe, werde es nicht in Betrieb genommen.