„Wir werden seine Adresse an unsere Mitarbeiter weitergeben“: Selenskyj hat Orbán wegen der Blockade der Hilfslieferungen eine Warnung ausgesprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Präsident deutete dem ungarischen Ministerpräsidenten an, dass die Zeit der Diplomatie abgelaufen sei. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, erklärte, er werde die Adresse des ungarischen Ministerpräsidenten Wiktor Orbán den Soldaten der ukrainischen Streitkräfte mitteilen, sollte dieser den Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro blockieren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung Selenskyjs während einer Pressekonferenz.