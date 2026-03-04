In der Ukraine ist Gas um 20 % teurer geworden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Preise für Erdgas sind seit Anfang der Woche um 20 % gestiegen und liegen nun bei 27.800 Hrywnja/1.000 m³ inkl. MwSt.

Dies berichtet ExPro Consulting.

Dies ist der höchste Preis auf dem ukrainischen Markt seit Juni 2025.

Der Anstieg ist auf den Krieg im Nahen Osten zurückzuführen. Insbesondere hängt dies damit zusammen, dass einige der größten Lieferanten, wie beispielsweise Katar, ihre Produktion aufgrund der iranischen Angriffe eingestellt haben.

Als weiterer Grund wird die Verringerung des Angebots genannt, da die meisten privaten Förderunternehmen ihre Ressourcen für März bereits im Februar verkauft haben.