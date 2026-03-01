PS: Russland hat am ersten Tag des Frühlings mit 123 Drohnen angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 1. März griff der Feind mit 123 UAVs an, von denen 110 abgeschossen oder unschädlich gemacht wurden, teilte die Luftwaffe mit.

Quelle: Luftwaffe

Details: Nach Angaben der Behörde wurden 13 Angriffsdrohnen an 7 Orten getroffen und Trümmer an 4 Orten gefunden.

Zur Erinnerung: Innerhalb eines Tages haben die ukrainischen Streitkräfte 870 russische Angreifer getötet und verwundet.