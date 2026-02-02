Der neue OSZE-Vorsitzende ist in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ignazio Cassis bekräftigte die Rolle der OSZE als Plattform für den Dialog und ihre Bereitschaft, die Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine zu unterstützen.

Der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis, der den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) innehat, und der Generalsekretär der OSZE, Feridun Sinirlioğlu, sind zu einem Besuch in Kiew eingetroffen. Dies teilte Cassis am Montag, dem 2. Februar, in den sozialen Netzwerken mit.

„Als amtierender Vorsitzender der OSZE bin ich heute zusammen mit dem Generalsekretär der OSZE, Sinirlioğlu, in Kiew eingetroffen. Ich bin hier, um die Rolle der OSZE als Plattform für den Dialog und ihre Bereitschaft zu bekräftigen, die Bemühungen um einen gerechten und dauerhaften Frieden im Einklang mit dem Völkerrecht und den Helsinki-Prinzipien zu unterstützen“, schrieb Cassis.

Auf dem von ihm veröffentlichten Foto ist zu sehen, dass die OSZE-Führungskräfte von Außenminister Andrij Sybiha empfangen wurden.