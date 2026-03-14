Die Russen haben Filialen der „Ukrposhta“ in drei Regionen beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Durch russische Angriffe wurde die Infrastruktur der „Ukrposhta“ in den Regionen Kiew, Dnipropetrowsk und Sumy beschädigt.

Dies teilt das Ministerium für kommunale und territoriale Entwicklung mit.

„Infolge der Angriffe wurden mehrere Filialen beschädigt – von teilweiser bis hin zur vollständigen Zerstörung. Das Wichtigste ist, dass alle Mitarbeiter am Leben sind, es gibt jedoch Verletzte“, heißt es in der Mitteilung.

In der Region Kiew wurde in Browary die Hauptfiliale getroffen. Rettungskräfte des Staatlichen Notdienstes (DSNS) konnten den Brand rasch löschen.

In der Region Dnipropetrowsk, in der Nähe von Nikopol, zerstörten russische Drohnen eine mobile Station. Die Besatzung konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Für das Dorf Wyshchetarasivka wird die mobile Station durch eine Reserveeinheit ersetzt.

Ebenfalls unter Beschuss geriet eine stationäre Filiale im Zentrum von Nikopol, deren Wiederherstellung jedoch zügig geplant ist.

In der Region Sumy, im Dorf Bereza, wurde eine Filiale der Ukrposhta durch den Einschlag einer gelenkten Luftbombe vollständig zerstört. Die Filialleiterin befindet sich im Krankenhaus unter ärztlicher Beobachtung, ihr Leben ist nicht in Gefahr.

„Die staatlichen Dienste der ‚Ukrposhta‘ arbeiten auch unter Beschuss weiter und versorgen die Gemeinden mit den notwendigsten Dienstleistungen“, heißt es in der Mitteilung.