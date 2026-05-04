Selenskyj berichtete, worauf er sich mit Fico geeinigt habe

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Derzeit legen die Diplomaten den Ort des Treffens fest – in Bratislava oder Kiew. Alle Minister werden daran teilnehmen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte, dass die Ukraine und die Slowakei vereinbart hätten, ein gemeinsames Regierungstreffen vorzubereiten, das in Kiew oder Bratislava stattfinden könnte, berichtet Ukrinform.

„Wir haben uns mit Robert Fico, dem Ministerpräsidenten der Slowakei, getroffen. Wir haben mit ihm vereinbart, dass bis Ende Juni die Vorbereitungen für die Regierungssitzungen beider Länder abgeschlossen sein werden“, erklärte Selenskyj.

Seinen Worten zufolge legen die Diplomaten derzeit den Ort des Treffens fest – in Bratislava oder Kiew. Alle Minister werden daran teilnehmen.

Das ist wichtig. Dort geht es bereits um konkrete Dinge, um Zusammenarbeit. Das ist meiner Meinung nach auch ein gutes Signal, erklärte der Präsident.

Zur Erinnerung: Präsident Wolodymyr Selenskyj traf sich während des Europäischen Politikgipfels in Eriwan mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico.

Zuvor hatte Selenskyj ein Telefongespräch mit Fico geführt. Danach erklärte der slowakische Ministerpräsident unerwartet, dass kein Friedensabkommen mit Russland ohne die Zustimmung der Ukraine möglich sei.