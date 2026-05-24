In Charkiw hat ein Soldat, der seine Einheit unerlaubt verlassen hatte, in der Nähe eines Hochhauses Schüsse abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Charkiw eröffnete ein Mann in der Nähe eines Hochhauses das Feuer; er wurde festgenommen. Es gab keine Verletzten, die Ermittlungen dauern an.

Im Industriebezirk von Charkiw eröffnete ein Mann in der Nähe eines Wohnhauses das Feuer; er wurde festgenommen.

Quelle: : Polizei der Region Charkiw

Details: : Nach vorläufigen Informationen gab der Täter, der sich in einem Zustand alkoholischer Trunkenheit befand, mit einer Waffe mehrere Schüsse in die Luft ab, und zwar in der Nähe des Eingangs eines Hochhauses in der Straße „92. Brigade“. Bei dem Vorfall gab es keine Verletzten.

Die Polizeibeamten nahmen den Mann am Tatort fest und beschlagnahmten die Waffe.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen Soldaten handelt, der seine Einheit eigenmächtig verlassen hatte.

Wegen Rowdytums unter Einsatz einer Waffe wurde ein Strafverfahren gemäß § 296 Abs. 4 des Strafgesetzbuchs der Ukraine eingeleitet.

Derzeit ermitteln die Strafverfolgungsbehörden die Herkunft der beschlagnahmten Waffe sowie die Umstände, unter denen sie in den Besitz des Verdächtigen gelangte.