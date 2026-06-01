In der Oblast Dnipropetrowsk kam ein 27-jähriger Polizist bei einer Explosion ums Leben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Bei der Explosion wurden zudem ein weiterer Polizist und zwei Zivilisten verletzt.

In der ländlichen Gemeinde Pokrowsk im Gebiet Dnipropetrowsk kamen bei einer Explosion ein Polizeibeamter sowie sein Kollege ums Leben; zwei weitere Zivilisten wurden verletzt. Dies teilte die Pressestelle der regionalen Polizei am Montag, dem 1. Juni, mit.

„Ein Oberleutnant der Polizei kam heute Nachmittag bei der Ausübung seiner dienstlichen Pflichten infolge einer Explosion in der Nähe eines Privathauses in der ländlichen Gemeinde Pokrowsk im Bezirk Nikopol ums Leben“, heißt es in der Mitteilung.

Es wird darauf hingewiesen, dass durch die Explosion ein weiterer Polizist sowie zwei männliche Zivilisten verletzt wurden. Ein Dienstfahrzeug und ein Privathaus wurden beschädigt.

Der getötete Gemeindepolizeibeamte Bogdan Monachow war 27 Jahre alt und arbeitete seit fast sechs Jahren bei der Polizei. Er begann als Bezirkspolizist in der Polizeidienststelle Tomakow. Im Jahr 2025 bestand er die Auswahlprüfung für die Stelle eines Gemeindepolizeibeamten. Zur Erinnerung: In der Nacht zum 31. Mai wurden drei Polizeibeamte bei einem Angriff einer russischen Drohne auf einen Polizeidienstwagen in Cherson verletzt. Drogenhändler drohte bei Festnahme mit einer Granate