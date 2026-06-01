Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Russen beeilten sich, mit der „Eroberung“ des Ortes zu prahlen. Wie genau haben die ukrainischen Verteidiger die Lügen der Propaganda widerlegt?

Vor dem Hintergrund russischer Behauptungen über die „Eroberung“ von Nowoplatonowka zeigten Soldaten der 115. Mechanisierten Brigade ein Video der Operation und bestätigten die Kontrolle über das Dorf.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Telegram-Kanal der 115. Separaten Mechanisierten Brigade der Streitkräfte der Ukraine.