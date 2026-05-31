In der Region Dnipropetrowsk kam bei Angriffen der Russischen Föderation eine Person ums Leben, weitere 9 wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Am 31. Mai kam in der Region Dnipropetrowsk infolge russischer Angriffe ein Mensch ums Leben, weitere 9 wurden verletzt. Betroffen waren Wohnhäuser, eine Schule und Fahrzeuge.
In der Region Dnipropetrowsk kam am 31. Mai infolge russischer Angriffe ein Mensch ums Leben, weitere 9 wurden verletzt.
Quelle: : Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk
Zitat: : „Eine Person kam ums Leben, neun wurden verletzt. Der Feind griff vier Bezirke der Region fast 40 Mal mit Drohnen, Artillerie und Luftangriffen an.“
Details: : Neben Dnipro war auch der Bezirk Synelnykiv – die Gemeinden Pokrowka und Wassylkiv – von den Angriffen betroffen. Mehrfamilienhäuser und Autos wurden beschädigt. Fünf Menschen wurden verletzt. Frauen im Alter von 73, 79 und 85 Jahren wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.
Im Bezirk Nikopol waren die Gemeinden Nikopol, Marhanezk, Tscherwonohryhorivka, Pokrowka und Tomakivka betroffen. Die Infrastruktur, eine Schule, ein Hochhaus, ein Verwaltungsgebäude, eine Tankstelle und Autos wurden zerstört. Eine 50-jährige Frau kam ums Leben. Vier Menschen wurden verletzt. Männer im Alter von 50 und 67 Jahren befinden sich in einem kritischen Zustand. Frauen im Alter von 48 und 78 Jahren werden ambulant behandelt.
Die Russen griffen auch die Gemeinde Hruschiw im Gebiet Krywyi Rih an.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“