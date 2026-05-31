In der Region Dnipropetrowsk kam bei Angriffen der Russischen Föderation eine Person ums Leben, weitere 9 wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Am 31. Mai kam in der Region Dnipropetrowsk infolge russischer Angriffe ein Mensch ums Leben, weitere 9 wurden verletzt. Betroffen waren Wohnhäuser, eine Schule und Fahrzeuge.

In der Region Dnipropetrowsk kam am 31. Mai infolge russischer Angriffe ein Mensch ums Leben, weitere 9 wurden verletzt.

Quelle: : Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung der Oblast Dnipropetrowsk

Zitat: : „Eine Person kam ums Leben, neun wurden verletzt. Der Feind griff vier Bezirke der Region fast 40 Mal mit Drohnen, Artillerie und Luftangriffen an.“

Details: : Neben Dnipro war auch der Bezirk Synelnykiv – die Gemeinden Pokrowka und Wassylkiv – von den Angriffen betroffen. Mehrfamilienhäuser und Autos wurden beschädigt. Fünf Menschen wurden verletzt. Frauen im Alter von 73, 79 und 85 Jahren wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Im Bezirk Nikopol waren die Gemeinden Nikopol, Marhanezk, Tscherwonohryhorivka, Pokrowka und Tomakivka betroffen. Die Infrastruktur, eine Schule, ein Hochhaus, ein Verwaltungsgebäude, eine Tankstelle und Autos wurden zerstört. Eine 50-jährige Frau kam ums Leben. Vier Menschen wurden verletzt. Männer im Alter von 50 und 67 Jahren befinden sich in einem kritischen Zustand. Frauen im Alter von 48 und 78 Jahren werden ambulant behandelt.

Die Russen griffen auch die Gemeinde Hruschiw im Gebiet Krywyi Rih an.