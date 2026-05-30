Selenskyj warnte die Ukrainer vor einem möglichen Angriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Informationen der Geheimdienste über die Möglichkeit eines massiven Angriffs der Russischen Föderation seien nach wie vor aktuell, betonte der ukrainische Staatschef.
Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Ukrainer auf, in diesen Tagen auf Alarmsignale und jegliche Bedrohung zu achten. Dies erklärte der Staatschef während einer abendlichen Videobotschaft am Samstag, dem 30. Mai.
„Die Informationen der Geheimdienste über die Möglichkeit eines massiven Angriffs sind weiterhin aktuell. Wir wissen, dass unsere Partner mit den Russen darüber gesprochen haben. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass jemand dort in Moskau es sich noch anders überlegen wird. Achten Sie unbedingt auf Ihr Leben – reagieren Sie auf Gefahren“, betonte der Präsident. Laut Selenskyj „sind unsere Luftabwehr, unsere mobilen Feuergruppen, unsere Kampfflugzeuge – alle so weit wie möglich einsatzbereit, unter Berücksichtigung der Lieferungen“. „Die Abschussquote der ‚Schaheds‘ durch unsere Soldaten liegt stabil über 90 – das sind 90–93 %. Was Flugkörper und ballistische Raketen angeht: Wir arbeiten mit allen Partnern zusammen, um neue Beiträge zum PURL-Programm zu erhalten, und wir suchen nach anderen Wegen, um an Raketen zu gelangen. Ich danke allen, die helfen“, sagte der Staatschef. Zur Erinnerung: Eine ähnliche Warnung hatte Selenskyj bereits gestern ausgesprochen. Dabei gab es heute Nacht keinen massiven Angriff der Russischen Föderation auf das Gebiet der Ukraine. Die Russen feuerten sieben Raketen und 290 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine ab. Die Einheiten der Luftabwehr haben die meisten feindlichen Ziele abgefangen.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“