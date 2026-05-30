Selenskyj warnte die Ukrainer vor einem möglichen Angriff

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Die Informationen der Geheimdienste über die Möglichkeit eines massiven Angriffs der Russischen Föderation seien nach wie vor aktuell, betonte der ukrainische Staatschef.

Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Ukrainer auf, in diesen Tagen auf Alarmsignale und jegliche Bedrohung zu achten. Dies erklärte der Staatschef während einer abendlichen Videobotschaft am Samstag, dem 30. Mai.

„Die Informationen der Geheimdienste über die Möglichkeit eines massiven Angriffs sind weiterhin aktuell. Wir wissen, dass unsere Partner mit den Russen darüber gesprochen haben. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass jemand dort in Moskau es sich noch anders überlegen wird. Achten Sie unbedingt auf Ihr Leben – reagieren Sie auf Gefahren“, betonte der Präsident. Laut Selenskyj „sind unsere Luftabwehr, unsere mobilen Feuergruppen, unsere Kampfflugzeuge – alle so weit wie möglich einsatzbereit, unter Berücksichtigung der Lieferungen“. „Die Abschussquote der ‚Schaheds‘ durch unsere Soldaten liegt stabil über 90 – das sind 90–93 %. Was Flugkörper und ballistische Raketen angeht: Wir arbeiten mit allen Partnern zusammen, um neue Beiträge zum PURL-Programm zu erhalten, und wir suchen nach anderen Wegen, um an Raketen zu gelangen. Ich danke allen, die helfen“, sagte der Staatschef. Zur Erinnerung: Eine ähnliche Warnung hatte Selenskyj bereits gestern ausgesprochen. Dabei gab es heute Nacht keinen massiven Angriff der Russischen Föderation auf das Gebiet der Ukraine. Die Russen feuerten sieben Raketen und 290 Drohnen verschiedener Typen auf die Ukraine ab. Die Einheiten der Luftabwehr haben die meisten feindlichen Ziele abgefangen.